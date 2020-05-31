شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور "تأكيدا لليوم السابع": تم الاتفاق على تجديد عقد كارتيرون و سنضم 3 لاعبين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الابيض لتجديد تعاقدة بزيادة قدرها 20 % من قيمة عقدة الماضى ولكن قام بالتنازل عن بعض المميزات الاخرى ياتى هذا تأكيدا لليوم السابع عبر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء .

أوضح مرتضى منصور عبر تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك أنه سوف يضم 3 لاعبين فقط خلال الانتقالات الصيفية القادمة لحاجة الفريق لهم فى المراكز المختلفة و رفض الافصاح عن أسماء اللاعبين المرشحة للانضمام أحتراما لقوام الفريق المتواجد حاليا من أجانب و مصريين .

كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، كشف لليوم السابع فى وقت سابق عن عقده جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحديث معه حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، قائلا عن ذلك الملف، "قطعنا مشوارا جيداً وهنجدد قريب جداً لكارتيرون وسيتم الإعلان بصورة رسمية عن هذا الأمر".

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وأضاف أمير مرتضى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ملف التجديد لكارتيرون تم بحثه مع المدرب الفرنسى فى الجلسة التى عقدها معه، ليتم التأكيد على استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الفريق الأبيض وذلك خلال الموسم المقبل.

وقاد كارتيرون الزمالك قبل توقف النشاط الكروى فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا، فيما أشرك 26 لاعبًا من لاعبى الزمالك، ونجح المدرب الفرنسى فى قيادة الزمالك للتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب إلى جانب قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لملاقاة الرجاء المغربى.

فيما واصل الفرنسى باتريس كارتيرون إرسال برامج التدريب للاعبى الفريق من أجل الاستمرار فى أدائها للحفاظ على لياقتهم البدنية، ولم يخطر الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبى الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، بأى أمر يخص المران الجماعى للفريق، حيث تنتظر الإدارة البيضاء والجهاز الفنى موقف النشاط الكروى فى مصر خلال الموسم الجارى، ويرغب كارتيرون فى حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم خلال فترة التوقف، خاصة فى ظل انتظار مصير أيضا مواجهة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربى حيث ينتظر الفريق، موقف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد المواجهة التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.