شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفع شعار الإعارة في انتقالات الصيف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس معظم أندية الدوري في الوقت الراهن عدم بيع لاعبيها التي قررت الاستغناء عنها في نهاية الموسم الحالي، والاكتفاء باعارتهم للأندية الاخري، بسبب هبوط اسعار اللاعبين خلال الفترة الحالية بعد توقف النشاط الكروي في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تخشي أندية الدوري من التعرض لخسائر كبيرة في حالة بيع اللاعبين وفقا للاسعار الحالية، وبالتالي فان معظم اندية الدوري بدأت تفكر في اتخاذ قرار باعارة لاعبيها التي ستكون خارج حسابات الأجهزة الفنية، وهو الحل الأقرب حاليا لتقليل الخسائر في حالة بيع اللاعبين وفقا للاسعارالحالية.

يذكر ان اسعار لاعبي العالم بصفة عامة والدوري بصفة خاصة تعرضت للهبوط بشدة بسبب ازمة كورونا ، حيث كشفت الانخفاضات الكبيرة التي سجلها الموقع المتخصص في القيم السوقية للاعبين حول العالم "ترانسفير ماركت" عن تراجع كبير في أسعار اللاعبين العشرة الأغلى في الإيجيبشن ليج، وبالرغم من التراجعات الكبيرة في أسعار اللاعبين بمختلف أنحاء الأندية الا أن الدولى المصري رمضان صبحي واصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بقيمة سوقية وصلت الى 3.2 مليون يورو، فيما تذيل القائمة اللاعب جونيور أجايي لاعب القلعة الحمراء أيضاً.

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وتقاسم القائمة اللاعبين المحليين والمحترفين حيث تواجد 5 لاعبين دوليين فراعنة، بينما جاء من العرب 3 لاعبين ومن الأفارقة 2 فقط.

وجاء بالمرتبة الثانية ووصافة أغلى لاعبي الدوري المصري الممتاز النجم التونسي فرجاني ساسي بقيمة تسويقية بلغت مليوني يورو، فيما وصلت قيمة صاحب المرتبة الثالث الحارس الدولي محمد الشناوي ما يوازي 1.7 مليون يورو.