شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يرفعون شعار اللعب للأهلى أو الزمالك "حبر على ورق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فسخت عقدي قبل لعب أي مباراة وتواجدت معهم في معسكر خارجي إلا أنني وجدت الموضوع صعب لذلك قررت التراجع والرحيل عن القلعة الحمراء وطلبت جواز سفري من كابتن هادي خشبة والذي وافق على الفور" .. كلمات قالها جمال حمزة ، لاعب الزمالك السابق عن الفترة التى وقع فيها على عقود انتقاله للنادى الاهلى ، والذى لم يخوض معه اى مباراة ، ورغم أن المعلومة ليست بجديدة على الوسط الرياضى، إلا انه أعاد ملف اللاعبين الذين انتقلوا إلى القطبين على الورق فقط ، دون الاستمتاع بفرحة الانضمام لكبيرى الكرة المصرية ، مثل محمد جمال لاعب الترسانة و الذى انتقل الى الزمالك دون أن تخطو قدمه مقر القلعة البيضاء ، ومثله اسلام الفار ، و محمود رزق ، و غيرهم .

إسلام الفار

تعاقد الأهلي مع إسلام الفار لاعب نادي نجوم المستقبل لمدة خمسة مواسم بعد ضجة كُبرى خاصة بعدما أعلن وكيل أعمال اللاعب أن قيمة الصفقة 4 ملايين جنيه وهو رقم كبير على سن اللاعب وتحدث كثيرون عن مهارات الفار وانتظروا أن يقوم الأهلي بتسجيله في قائمته لكن الأحمر قرر إعارته لنادي أسوان بعد أيام من اعلان التعاقد معه .

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محمد جمال ابو تريكة

فى عام 2015 تعاقد الزمالك مع محمد جمال قادماً من الترسانة بقيمة مليون جنيه لكن الأبيض قرر إعارة اللاعب المُلقب بـ"أبو تريكة" الجديد لنادي الداخلية وقتها قبل أن تخطو اقدامه مقر النادى الأبيض بميت عقبة .

عبد الرحمن السويسى

وفى نفس العام أعلن الزمالك التعاقد مع عبد الرحمن السويسى لاعب الأهلي الصاعد وظن البعض أن المهاجم الصاعد سيتألق بالقميص الأبيض لكن مسئولو الزمالك فاجئوا الجميع وأعلنوا إعارة السويسى لنادي الداخلية أيضا .

إسلام سرى

في المقابل ، وفى نفس العام أعلن النادي الأهلي تعاقده مع إسلام سري ظهير أيمن سوهاج قبل أن يُقرر إعارته في نفس الانتقالات إلى بتروجت من أجل اكتساب خبرة اللعب في الدوري الممتاز ،ورغم أن سري شارك مع الفريق البترولي في عدة مباريات إلا أن الأهلي قرر الاستغناء عن اللاعب إلى بلدية المحلة مع نهاية الموسم قبل أن ينضم اللاعب إلى النصر للتعدين وقتها .