شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضي يكشف كواليس التفاوض مع مارسيلو ويؤكد: أمير "ريحني" بنزوله الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انه عايش عدد كبير من مجالس ادارات الزمالك ما بين مشجع ومسئول، حيث قال في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : دخلت نادي الزمالك وعمري 10 سنوات ايام الراحل نور الدالي ، وتعلمت الكثير من كل المدارس التي تعاملت معها، مضيفا ان نزول امير مرتضى المشرف علي الكرة بالنادي للعمل في الزمالك اراحه علي المستوي الشخصي لانه كان يتحمل الكثير من الملفات ولكن بمجرد نزول امير وتوليه ملف فريق الكرة اصبحت الامور اكثر سهولة بالنسبة له.

وقال احمد مرتضي ان المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك تولي المهمة في فترة صعبة لم يكن هناك اي اموال داخل النادي لدرجة ان حسين السيد لاعب الاهلي وقت التفاوض معه استغرب من وجود اموال في الزمالك وكان قريب من التوقيع للأبيض لولا رغبة والدته التي حسمت انتقاله للاهلي، مضيفا انه ارسل رسالة تهنئة لحسين السيد عقب توقيعه للاهلي، واكد عضو مجلس الزمالك ان جميع اللاعبين الذين وقعوا للزمالك في عهد مرتضي منصور وقعوا في منزله وحصلوا علي اموالهم كاملة في وقت لم يكن هناك سيولة مالية داخل الزمالك.

من ناحية اخري اغلق مسئولو الزمالك الباب تماما امام عودة احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الي القلعة البيضاء مرة اخري، وذلك بعد الانباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين الزمالك واحمد الشناوي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مصدرداخل الزمالك ان ادارة النادي لا تفكر في ضم حراس مرمي في الفترة المقبلة في ظل امتلاك الفريق 4 حراس مرمي علي اعلي مستوي ، واضاف المصدر ان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وادارة النادي لا تفكر في ضم اي حارس مرمي سواء الشناوي او غيره.

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في نفس السياق استبعد مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، ضم ظهير أيسر فى الموسم المقبل خاصة لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة في تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة في الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة في قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.

ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي كارتيرون، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.