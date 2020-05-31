شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : لن نسمح بالتهاون فى حق شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه لم يسمح بالتهاون فى أخد حق محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد الفريق الابيض ضد ما وصف بأنه عنصرية قابلها مؤخراً عبر رسائل تضمنت نوعا من التنمر والإساءة عبر السوشيال ميديا، تعليقاً على صورة نشرها بصحبة زوجته وابنه .

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك، أنه تقدم إلى مكتب النائب العام ببلاغ ضدد الاشخاص الذين قاموا بالإساءة الى " شيكابالا " وانه لم يتنازل عن حق الزمالك ولاعبيه و الجمهور و على استعداد للتوجه الى الاتحاد الدولى لكرة القدم و المحكمة الرياضية أيضا .

وتساءل مرتضى منصو، هلر جمهور الاهلى أنه يوافق على الاساءة التى تعرض لها محمود عبد الرازق " شيكابالا " وأنه دائم التصدى الى جمهور الزمالك حين يتم الهجوم على الاهلى و و رموزه .

وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك قد نشرت صورة الفهد الأسمر خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقى، وعلقت عليها، "قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم فى المقدّمة"، وهى من العبارات المأثورة للمجاهد الأكبر للعنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء نيلسون مانديلا الذى كان أول رئيس لجنوب أفريقيا بعد إنتهاء التمييز العنصري.

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واستعان شيكابالا بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

كما نشر شيكابالا عددا من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، وجاءت من عدد كبير من نجوم الزمالك، سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، مصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين.