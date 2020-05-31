شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوليو أخر فرصة لاستئناف الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن هناك محاولات واتصالات تجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية لحسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم، خاصة وأن اللجنة الخماسية تتفهم جيدا الأعباء المالية الواقعة على الأندية جراء عدم حسم مصير النشاط الرياضى، وهو ما يجعل اللجنة الخماسية تسعى لحسم مصير الدورى خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تضع سيناريو وتصور لعودة الدورى فى حالة الحصول على موافقة رسمية من الحكومة المصرية لإستئناف الدورى الذى تم إيقافه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم يرغبون فى عودة الأندية للتدريبات بداية من 15 يونيو المقبل وبالتالى عودة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل، حتى ينتهى الموسم الجارى فى شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر بحد اقصى، حتى تتمكن الجبلاية من انطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر أيضا لاسيما وأن هناك العديد من الارتباطات فى الموسم الجديد مثل بطولة أمم افريقيا وكأس العالم العسكرى وأولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة عدم استئناف الدورى يوم 15 يوليو المقبل بحد أقصى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالى وسيكون الالغاء هو الاحتمال الأقرب.