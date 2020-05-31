شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يرفض عرضا من العين الإماراتي مقابل 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامي سيف زاهر أن التونسي علي معلول لاعب الاهلي تلقي عرضا مغريا من نادي العين الاماراتي مقابل 3 ملايين دولار يحصل عليهم اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه الاهلي ، مضيفا فى برنامجه ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : علي معلول رفض العرض المغري وتمسك بالبقاء مع الاهلي ، كما قال سيف زاهر ان هناك عدة عروض مغرية ايضا للمغربي وليد ازارو مهاجم الاهلي معار الي الاتفاق السعودي وتقوم ادارة الاهلي واللاعب بدراسة العرض في ظل صعوبة مشاركة اللاعب مع الاهلي الموسم المقبل في وجود فايلر المدير الفني الحالي للاهلي.

كما قال سيف زاهر ان نادي الزمالك انهي الاتفاق مع اثنين من اللاعبين السوبر لضمهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، وقال سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : الزمالك يستعد للاعلان عن صفقتين سوبر خلال الايام المقبلة، مضيفا انه يمتلك معلومات شبه مؤكدة عن اسماء الصفقتين ولكنه لن يفصح عنهما لعدم تأكده بنسبة 100%.

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من ناحية اخري كشف الصربي دراجوسلاف المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك انه اول من اكتشف الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الحالي، وجمال حمزة لاعب الزمالك السابق وقت ان كان مديرا فنيا للزمالك في 2004، واصفا الثنائي بانهما كانا الأبرز في الزمالك في هذا الوقت رغم صغر سنهما، حيث كان يبلغ شيكابالا 18 عاما، واضاف دراجوسلاف في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : كنت علي تواصل مع الثنائي حتي وقت قريب وخاصة جمال حمزة الذي احترف في المانيا فترة وكان قريب من منزلي ولكن الان لست علي تواصل معهما.

كما قال دراجوسلاف : الزمالك نادي عظيم ويحظي بمشجعين كبار وانا منهم ،مضيفا انه كان سعيدا بخوض الديربي امام الاهلي رغم الخسارة 4/2 ، وارجع سبب الخسارة الي انه لم يكن يعلم امكانيات اللاعبين جيدا لتوليه المهمة قبل المباراة بشهور قليلة ولم تتاح له فرصة لمعرفة اللاعبين جيدا وكان يتمني خوض مباراة العودة، مؤكدا ان عماد معب مهاجم الاهلي السابق كان ابرز لاعبي الاهلي في هذا التوقيت، كما ان الاهلي كان يقوده البرتغالي مانويل جوزيه وهو مدرب رائع.