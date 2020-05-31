شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: «مش عارف الناس بتشتمني ليه».. وآل الشيخ لم يقصر في شئ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اندهاشه من حجم الانتقادات التي توجها له جماهير الأهلي بسبب تنسيقه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، للتجهيز لمهرجان اعتزاله.

كان الأهلي قد أعلن عدم تجديد التعاقد مع عاشور والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بناءً على قرار المدرب السويسري رينيه فايلر، وعرضت إدارة الأهلي على عاشور اعتزال اللعب وإقامة مباراة اعتزال كبيرة له يحصل على ريعها بالكامل، بجانب تعيينه في قناة النادي أو بأحد المناصب الإدارية أو الفنية بالنادي.

وقال عاشور، خلال مقطع فيديو: «مجلس الإدارة كلمني قالي المستشار تركي آل الشيخ هيتكفل بالماتش بتاعك وكل حاجة والكلام كان رسمي وظبط معاه يا عاشور وتواصلت مع محمد العاصي والمستشار تركي آل الشيخ، عشان يتعملي حاجة تليق بيا وبتاريخي والراجل قالي هنعملك كل اللي انت عاوزه».

ونشر عاشور مقطع فيديو جديد أوضح خلاله: «سيادة المستشار أكد أنه سيتكفل بمهرجان اعتزالي من الألف إلى الياء ولم يقصر معي في أي شئ.. سواء كان في مصر أو السعودية أو إسبانيا.. وكل ذلك بالاتفاق مع النادي.. لم أفعل أي شئ من دماغي».

وأضاف: «المستشار كان سيتكفل بكل حاجة في المهرجان وكان سيجهز طائرة خاصة لنقل الفريق إلى المكان الذي سيقام به المهرجان.. الراجل عايز يساعد.. انا مش فاهم في مصلحة مين اللي بيحصل ده».

وأكمل: «اعتقد أن أبسط حق من حقوقي إني اعمل ماتش الاعتزال بتاعي.. بعد كل اللي عملته مع النادي.. آسف على انفعالي ولكن الناس بتشتمني ومش عارف ليه.. أنا عملت إيه وحش في النادي الأهلي أو في أي حد عشان الناس تعمل معايا كدة أيا كان الخلافات.. انا فين في كل ده».

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