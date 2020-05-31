شكرا لقرائتكم صبري المنياوي: تفاجئت بالرحيل عن الإسماعيلي وأتمنى أن تحمل لي هذه الإقالة خيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبري المنياوي مدير الكرة السابق بالإسماعيلي، كواليس قرار إقالته من منصبه في قلعة الدراويش مؤخرا، موضحا أن الأمر قد يحمل خيرا له لأنه يتمنى العودة للعمل كمديرا فنيا مرة أخرى.

وأضاف "المنياوي" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت،"لا أعرف السبب الرئيسي لإقالتي، تفاجئت بالأمر، وأحد أعضاء الإدارة اتصل بي وأبلغني القرار".

وقال مدير الكرة السابق بالإسماعيلي: "لو كنت غريبًا عن الإسماعيلي، لعلمت سبب رحيلي، من الوارد أن يكون ذلك لتقليل النفقات، لا أعلم، ولكن عندما قالوا في وقت سابق أن الرواتب سيتم تخفيضها بسبب الأزمة الطارئة لم يرفض أحد". Advertisements وعن رحيل الجهاز الفني للإسماعيلي وعلى رأسهم الفرنسي ديديه جوميز قال المنياوي: "لم يرحل أحد عن الجهاز الفني إلا أنا، جوميز باق في منصبه".

وأكد صبحي قبل أيام أنه لن يعود النشاط الرياضي إلا بعد وضع إجراءات واضحة من قبل لجنة مشكلة من القطاعين الصحيين في وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدراسة جميع السيناريوهات التي حدثت في الدول، بجانب متابعة الدوري الألماني لمعرفة إمكانية تكرار السيناريو في مصر.