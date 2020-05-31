شكرا لقرائتكم خبير لوائح: الزمالك يستحق "لقب القرن"..وهناك صفقة تبادلية بين الأهلي و"كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك هو الأحق بلقب نادي القرن حيث إن بطولاته تفوق الأهلي، مشدداً على أن نظام النقاط لم يوضع عام 1994 كما يعلن مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".

وقال بيومي فى تصريحات تلفزيونية: " أن الاتحاد الافريقي أبلغ الاتحادات المحلية بجائزة نادي القرن عام 1999 وترك لهم مسؤولية اختيار البطل وفق نظامهم".

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وأضاف: "تتويج النادي الأهلي بنادي القرن كان صفقة تبادلية بين مسئولي الكاف ومسئولي الاتحاد المصري بأن يتم منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي ومنح منتخب القرن للمنتخب الكاميروني وإخراج نادي الزمالك من هذا الأمر نظرا لأنه هو من يستحق اللقب".

وأكمل خبير اللوائح، أن الكاف أصدر مستندًا رسميًا يعلن ان الزمالك كان في المركز الاول لاختيار نادي القرن والأهلي في المركز الثاني.