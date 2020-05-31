شكرا لقرائتكم دراجوسلاف م: الأهلي كان أفضل مننا فترة تدريبي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال دراجوسلاف ستيبانوفيتش المدير الفني الأسبق للزمالك إنه قضى فترة جيدة في مصر ولديه ذكريات رائعة مع النادى الأبيض لذي يحظى بمشجعين كثر.

وكان المدرب الألماني الجنسية وصربي الأصل دراجوسلاف ستيبانوفيتش قد تولى المهمة الفنية للزمالك عام 2004 قبل أن يرحل بعد موسم واحد.

أذاف ستيبانوفيتش في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "عن ذكرياتي مع الزمالك كان محمود عبد الرازق شيكابالا يبلغ من العمر 17 عامًا وأنا أول من وضعته في التشكيل وأيضًا جمال حمزة".

وأردف: "كنت سعيدًا بمواجهة الأهلي في وجود 50 ألف مشجع، ولكن الزمالك لم يكن بمستوى الأهلي، كنت أتمنى الاستمرار مع الأبيض، وقضيت فترة قصيرة قبل الديربي ولم أكن قد درست الفريق بشكل جيد لأتمكن من صنع فريق يستطيع هزيمة الأهلي".

واستكمل: "شيكابالا كان صغير السن وجمال حمزة كان اللاعب الأبرز وعظيم، وأعتقد أن الثنائي لاعبان دوليان ومن الجيد أنني دربتهما".

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وواصل: "أعتقد أن مهاجم الأهلي عماد متعب في مباراة القمة التي خسرناها 4/2 كان رائعًا والأهلي كان تحت قيادة مدرب برتغالي جيد، الأحمر كان أقوى من الزمالك، قبل أن آتي إلى مصر، كان الزمالك قد حصل على بطولات وظل يحتفل بها وكان لا يفكر في حصد بطولات أخرى".

وأكمل: "إذا أردتم مدربًا للمنتخب المصري فأنا على استعداد لذلك، ولو دعوتوني لمشاهدة مباراة كبيرة مثل مواجهة الأهلي مع الزمالك سأحضر بالتأكيد زلقد كنت مدربًا ليورجن كلوب الذي يدرب محمد صلاح حاليًا وأحبهما".