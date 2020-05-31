شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال يفتح النار على القيعي والمنيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك السابق، أن قنوات الأندية المصرية ساهمت فى زيادة التعصب بين جماهير القطبين خلال الفترة الأخيرة. Advertisements وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "أول من أثار الفتنة الكروية فى مصر هما عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي عبر برنامج ملك وكتابة من خلال قناة النادي الأهلي". وأضاف: "عندما تحدثت عن عدم صحة ركلتي جزاء وليد أزارو فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، خرجا القيعي والمنيسي وهاجموني وتسببوا فى إيقافي لمدة شهر عن الظهور فى التلفزيون".

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