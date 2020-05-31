شكرا لقرائتكم عبدالغني: الفتنة بين القطبين ستؤدي إلى كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أزمة إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية سيؤدي إلى كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث حاليا سيذهب بنا إلى ما يحمد عقباه، هذه الأزمة المثارة فى الوقت الحالي يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة خلال الفترة المقبلة مع الأندية".
وأضاف: "هناك أندية تدعم السوشيال ميديا من أجل مهاجمة أشخاص معينة، ومواقع التواصل الاجتماعي ستقود الرياضة إلى طريق مسدود".
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