شكرا لقرائتكم أسامة إسماعيل: الزمالك أقوى إعلاميا من الأهلي واتحاد الكرة في مصر حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن أصعب بيان قام بكتابته هو بيان الاتحاد ردا على أزمة محمد صلاح بسبب جماهيرية صلاح الطاغية وعدم فصل اللوائح بشكل قاطع في الأزمة.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت، أن هاني أبوريدة أفضل رئيس للجبلاية تعامل معه في مسيرته في الاتحاد.

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وكشف إسماعيل أن الزمالك هو الأقوى إعلاميا حاليا من الأهلي واتحاد الكرة.

في سياق متصل اقترب الدوري المصري الممتاز بشكل كبير من عودة مبارياته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التي كشف فيها أن الدولة ملتزمة بالعودة التدريجية للنشاط الرياضي بداية من منتصف يونيو المقبل.

وأكد صبحي قبل أيام أنه لن يعود النشاط الرياضي إلا بعد وضع إجراءات واضحة من قبل لجنة مشكلة من القطاعين الصحيين في وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدراسة جميع السيناريوهات التي حدثت في الدول، بجانب متابعة الدوري الألماني لمعرفة إمكانية تكرار السيناريو في مصر.