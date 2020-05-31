شكرا لقرائتكم أسامة إسماعيل: اتحاد الكرة "الحيطة المايلة" للكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية لا تدير جميع الملفات داخل الجبلاية بطريقة احترافية بسبب الضغوط الخارجية.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت، أن اتحاد الكرة هو "الحيطة المايلة" في الكرة المصرية.

وعن دور محمد فضل الفعال داخل اتحاد الكرة قال إسماعيل، أن فضل نشيط للغاية وانفعالي لكنه يحب التشاور والمناقشة.

Advertisements

وكشف أنه هدد بالاستقالة أكثر من مرة، موضحا أن أكثرها وضوحا كان في بطولة أمم أفريقيا للكبار 2019، بسبب تدخل الاتحاد في عمله".

في سياق متصل اقترب الدوري المصري الممتاز بشكل كبير من عودة مبارياته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التي كشف فيها أن الدولة ملتزمة بالعودة التدريجية للنشاط الرياضي بداية من منتصف يونيو المقبل.

وأكد صبحي قبل أيام أنه لن يعود النشاط الرياضي إلا بعد وضع إجراءات واضحة من قبل لجنة مشكلة من القطاعين الصحيين في وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدراسة جميع السيناريوهات التي حدثت في الدول، بجانب متابعة الدوري الألماني لمعرفة إمكانية تكرار السيناريو في مصر.