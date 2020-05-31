شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ الجناينى: أنت لسه قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اندهاشه من موقف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، واستمراره في منصبه.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "يا عمرو يا جنايني.. أنت لسه قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، مضيفا: عندما يتم توجيه سؤال للجنايني إجابته تكون حاضرة "لما الدولة تقول".

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وأوضح رئيس الزمالك: "أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الامر الذي يمنعه الفيفا"، مؤكداً أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لاستكمال الدوري الممتاز، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.