شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهدى الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية لنادى الزمالك، تقديراً لجهوده الكبيرة في عالم الطب. وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى". وعن رئيس اللجنة الخماسية، قال رئيس الزمالك: "يا عمرو يا جنايني.. أنت لسه قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، مضيفا: عندما يتم توجيه سؤال للجنايني إجابته تكون حاضرة "لما الدولة تقول". Advertisements وأوضح رئيس الزمالك: "أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الامر الذي يمنعه الفيفا"، مؤكداً أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لاستكمال الدوري الممتاز، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 آلاف دولار شهرياً.

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