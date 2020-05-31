شكرا لقرائتكم عبدالغني: أرفض أن يكون للأهلي والزمالك قنوات لهذا السبب ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، على رفضه أن يكون لقطبي الكرة المصرية قنوات على شاشات التلفزيون بسبب الفتنة المشتعلة خلال الوقت الحالي.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "أندية أوروبا تملك قنوات ولكن تكون بسياسة مختلفة عكس ما يحدث فى مصر، وأرفض تماما أن يكون للأهلي والزمالك قنوات تلفزيونية".
وأضاف: "قناتي الزمالك والأهلي يشعلوا الفتنة فى الفترة الحالي بين جماهيرهم إلى جانب عدم تقديمها المطلوب على الإطلاق".
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