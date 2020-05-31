شكرا لقرائتكم عبدالغني: أرفض أن يكون للأهلي والزمالك قنوات لهذا السبب ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، على رفضه أن يكون لقطبي الكرة المصرية قنوات على شاشات التلفزيون بسبب الفتنة المشتعلة خلال الوقت الحالي.

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وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "أندية أوروبا تملك قنوات ولكن تكون بسياسة مختلفة عكس ما يحدث فى مصر، وأرفض تماما أن يكون للأهلي والزمالك قنوات تلفزيونية".

وأضاف: "قناتي الزمالك والأهلي يشعلوا الفتنة فى الفترة الحالي بين جماهيرهم إلى جانب عدم تقديمها المطلوب على الإطلاق".