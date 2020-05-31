شكرا لقرائتكم عبدالغني: نادي القرن له معايير خاصة..والأهلي فاز باللقب عن حق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء يستحق الحصول على لقب نادي القرن من خلال لوائح الاتحاد الأفريقي.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: " لقب نادي القرن له معايير خاصة، والأهلي فاز باللقب عن حق من خلال اللوائح التى تم وضعها من جانب الاتحاد الأفريقي".
وأضاف: "أنصح مرتضي منصور إذا كان لديه حق فى أزمة نادي القرن أن يكون الموضوع فى هدوء ويقوم بتجهيز الأوراق والمستندات بدون إثارة أزمة".
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