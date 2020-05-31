شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أسمح بإهانة أى لاعب فى الزمالك ولن أترك حق شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يسمح لأحد بإهانة أي لاعب في نادى الزمالك وخاصة محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بالنادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "لن أسمح بإهانة أحد من نجوم الزمالك، ولن يجرؤ أحد على إهانة نجوم الفريق، وما ذنب شيكابالا في كل هذه الإهانات؟ وهل يسعد جماهير الأهلي هذه الإهانة؟".

وأضاف رئيس الزمالك: لن أترك حق شيكابالا وكل من شتمه تم توثيق صفحته وعمل بلاغ للنائب العام، عمل إيه لكل ده، دا قام بنشر صورة زوجته وولده خلال تهنئة العيد مثل أي نجم يقوم بنشر صوره على مواقع التواصل".

وقال مرتضى منصور: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى".

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وعن رئيس اللجنة الخماسية، قال رئيس الزمالك: "يا عمرو يا جنايني.. أنت لسه قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، مضيفا: عندما يتم توجيه سؤال للجنايني إجابته تكون حاضرة "لما الدولة تقول".

وأوضح رئيس الزمالك: "أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الامر الذي يمنعه الفيفا"، مؤكداً أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لاستكمال الدوري الممتاز، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.