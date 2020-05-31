شكرا لقرائتكم الأدور يفجر مفاجآت نارية فى فوز الأهلي بـ"لقب القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد طارق الأدور، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلى استحق لقب نادي القرن ولا مجال للشك فى ذلك.

وقال الأدور فىتصريحات تلفزيونية: " إعلان التصنيف سنة 94 تزامن مع انسحاب الاهلى من بطولات أفريقيا وبالتالي لم يكن هناك أي نية للتدليس لصالح الأهلى".

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وأضاف: "التصنيف عندما وضع عن طريق النقاط لم يتغير حتى الآن إلا بزيادة عدد نقاط دوري أبطال أفريقيا لزيادة عدد الفرق المشاركة، كما أكد أن البطولة الافرو آسيوية لم تحتسب لأن بها طرف غير أفريقي وهو ما قرره الكاف بإجماع المكتب التنفيذى".

واختتم حديثه بأن التصنيف لم يكن بعدد البطولات لانه ليس من العداله احتساب بطوله من مباراة واحدة مقارنة بدوري الابطال والكونفيدرالية وبالتالي احتساب السوبر بنقاط اقل من البطولات الكبيرة.