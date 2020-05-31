فاروق يكشف تفاصيل عرض مهاجم برازيلي على إدارة الزمالك

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جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولو نادي الزمالك، تلقوا ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع البرازيلي "كايو رينجل"، لاعب نادي فيروفياريا البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط بحث الإدارة عن مهاجم جديد. Advertisements وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "كايو طريقته تشبه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ويجيد في مركز الجناح بجانب المهاجم الصريح ويبلغ من العمر 23 سنة". وأضاف: "كايو لعب لأكثر من نادي ومنهم فلامنجو في البرازيل وكالياري الايطالي وكروزيرو البرازيلي وفريق إشتوريل البرتغالي، وفسخ اللاعب تعاقده منذ أسبوع وبات غير مرتبط بتعاقد مع أي نادي".

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