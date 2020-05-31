شكرا لقرائتكم أسامة إسماعيل: الموقف الرسمي لاتحاد الكرة من الدوري مبني على قرار الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه ضد حديث أعضاء الجبلاية في الإعلام ولابد ان يقتصر الحديث للرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت، أن المنظومة الإعلامية باتحاد الكرة غير مكتملة بسبب حداثتها.

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وعن مصير مسابقة الدورى هذا الموسم المتوقفة بسبب فيروس كورونا، تابع مدير ادارة الإعلام أن الموقف الرسمي لاتحاد الكرة من الدوري مبني على قرار الدولة.

في سياق متصل اقترب الدوري المصري الممتاز بشكل كبير من عودة مبارياته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التي كشف فيها أن الدولة ملتزمة بالعودة التدريجية للنشاط الرياضي بداية من منتصف يونيو المقبل.

وأكد صبحي قبل أيام أنه لن يعود النشاط الرياضي إلا بعد وضع إجراءات واضحة من قبل لجنة مشكلة من القطاعين الصحيين في وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدراسة جميع السيناريوهات التي حدثت في الدول، بجانب متابعة الدوري الألماني لمعرفة إمكانية تكرار السيناريو في مصر.