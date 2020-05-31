شكرا لقرائتكم الحكومة البريطانية تجيز استئناف المنافسات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجازت الحكومة البريطانية يوم السبت عودة المنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين اعتبارا من الأول من يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير أوليفر داودن المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والإعلام، أن "الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية" للوقاية من احتمال التقاط عدوى "كوفيد-19".

وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توافر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.

ونشرت السلطات الحكومية البريطانية السبت التوجيهات العامة للمرحلة الثالثة من عودة النشاطات الرياضية، بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة، والتي تلي مرحلة ثانية شملت السماح بعودة التمارين والاحتكاك المباشر بين الرياضيين.

وتشمل التوجيهات الجديدة عدم السماح بحضور المتفرجين في المنشآت الرياضية، وعزل الأفراد الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي "متى كان ذلك ممكنا"، والحد من الاحتكاك المباشر خلال الاحتفالات.

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وأعرب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز عن "ترحيب" بالقرار الحكومي.

وأضاف "نخطط مبدئيا لاستئناف البريمرليغ في 17 يونيو، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان سلامة كل المعنيين".

وفي حين أكد وجوب إجراء مباحثات إضافية مع الأندية واللاعبين والمدربين، أشار ماسترز إلى أنه "في حال سار كل شيء على ما يرام، سنكون مسرورين لاستئناف موسم 2019-2020 خلال أكثر بقليل من أسبوعين".

وسيلحق الدوري الإنجليزي ببطولات كبرى أخرى في أوروبا عاودت نشاطها بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن مع اعتماد تدابير صحية صارمة وإجراءات سلامة وقائية.

وستكون الليغا الإسبانية ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، وذلك في 11 يونيو، بعدما سبقتها ألمانيا الى ذلك اعتبارا من 16 مايو. كما تعتزم إيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعد مبدئي هو 20 يونيو.