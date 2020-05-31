شكرا لقرائتكم خبر عن دراجوسلاف مدرب الزمالك السابق: أنا أول من اكتشف شيكابالا وحمزة.. ومتعب مهاجم متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصربي دراجوسلاف المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك انه اول من اكتشف الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الحالي، وجمال حمزة لاعب الزمالك السابق وقت ان كان مديرا فنيا للزمالك في 2004، واصفا الثنائي بانهما كانا الأبرز في الزمالك في هذا الوقت رغم صغر سنهما، حيث كان يبلغ شيكابالا 18 عاما، واضاف دراجوسلاف في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : كنت علي تواصل مع الثنائي حتي وقت قريب وخاصة جمال حمزة الذي احترف في المانيا فترة وكان قريب من منزلي ولكن الان لست علي تواصل معهما.

كما قال دراجوسلاف : الزمالك نادي عظيم ويحظي بمشجعين كبار وانا منهم ،مضيفا انه كان سعيدا بخوض الديربي امام الاهلي رغم الخسارة 4/2 ، وارجع سبب الخسارة الي انه لم يكن يعلم امكانيات اللاعبين جيدا لتوليه المهمة قبل المباراة بشهور قليلة ولم تتاح له فرصة لمعرفة اللاعبين جيدا وكان يتمني خوض مباراة العودة، مؤكدا ان عماد معب مهاجم الاهلي السابق كان ابرز لاعبي الاهلي في هذا التوقيت، كما ان الاهلي كان يقوده البرتغالي مانويل جوزيه وهو مدرب رائع.

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واختتم المدير الفني الأسبق للزمالك تصريحاته ان الراحل ابراهيم يوسف اكد له انه كان لاعبا كبيرا في الزمالك، وقال دراجوسلاف : عندما قال لي هذا كان وزنه زائدا ولكن اخبروني في النادي انه كان مدافعا كبيرا في صفوف الزمالك.

من ناحية اخري استبعد مسئولو الزمالك 4 مراكز في الفريق الاول من ملف الصفقات الصيفية التي ينوي الزمالك ابرامها لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل، حيث قرر مسئولو الزمالك عدم الدخول في مفاوضات مع لاعبين يشغلون المراكز الأربعة التي يمتاز الزمالك بوجود لاعبين مميزين فيها، وذلك بعد مشاورات بين ادارة النادي والفرنسي باتريس كارتيرون المديرالفني للفريق، حيث استبعد الزمالك ضم حارس مرمي ولاعب وسط مهاجم وظهير أيسر وقلب دفاع، لان الفريق الأبيض يضم في مركز الدفاع كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود حمدي الونش، وفي مركز الوسط المهاجم يمتلك الزمالك كل من محمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وشيكابالا ومحمد عنتر وكريم بامبو ومصطفي فتحي ، اما مركز الظهير الايسر فيضم كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بالإضافة الي عودة أحمد فتوح المعار الي سموحة، وفي مركز حراسة المرمي يضم الرباعي محمد ابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش ومحمد عواد.