شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: اتفاقات اعتزال عاشور توقفت بسبب مرض حفيد الخطيب وليس شكر ترك آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصدر بالأهلى أن ما جاء فى الفيديو الذى نشره حسام عاشور لاعب الفريق بشأن الخلاف بين إدارة الأهلى و المستشار ترك آل الشيخ غير حقيقي، مؤكدا أن عاشور أشار فى الفيديو إلى أن الأمور توقفت بشأن الاتفاقات النهائية على مهرجان الاعتزال فى ساعة متأخرة بعدما طلب خطاب شكر من إدارة الأهلى للمستشار ترك آل الشيخ وهو أمر غير حقيقى لأنه تم تأجيل الرتوش الأخيرة لليوم التالى مباشرة وهو ما تم إبلاغ عاشور به ليستأذن المستشار ترك آل الشيخ بتأجيل لليوم التالى نظرا لظروف خاصة بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المتواجد فى الإسكندرية لمرض حفيده .

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وقال المصدر أن الوقت تأخر ولم يكن هناك أمور عاجلة تدعو للإعلان عن تفاصيل المهرجان فى ساعة متأخرة من الليل وطلب التأجيل لليوم التالى .

وأكد المصدر أن إدارة الأهلى بالفعل جهزت خطاب الشكر للمستشار ترك آل الشيخ على رعاية مهرجان حسام عاشور الذى يقدره الأهلى جيدا حتي أن الإدارة أصدرت قرارا من المجلس فى نفس اليوم الذى أعلن فيه اعتزاله وحصل على خطاب بختم وشعار الأهلى على المشاركة فى هذه المباراة حتي يتم تسويق المهرجان وكانت الأمور تسير بشكل سلس عن طريق الاتفاق الذى اتمه عاشور مع المجموعة التى كانت تمثل المستشار ترك آل الشيخ .