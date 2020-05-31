شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تستعرض ملف مروان محسن في الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في اجتماعها المقبل عدة أمور خاصة بتجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويأتي في مقدمتها مدة العقد حيث اتفق مسئولو النادي مع اللاعب على التجديد لمدة موسمين بمقابل مالي جيد يناسب قدرات اللاعب وإلتزامه مع الفريق وعدم إثارته أية مشاكل طوال الفترة الماضية وترغب اللجنة في إغلاق ملف مروان محسن سريعاً بتجديد عقده رسمياً خلال الفترة المقبلة من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

على صعيد متصل ، يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من محمود الخطيب رئيس النادي عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي موليكا أحد هذا الرباعي.

ويعقد الخطيب جلسة مع فايلر الأسبوع الجاري من أجل مناقشة عدة أمور كروية من بينها ملف الصفقة الأجنبية التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال الصيف المقبل بدلاً من الأنجولي جيرالدو الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري.

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ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي الحالية بسبب "جائحة" كورونا في حسم الصفقة الأجنبية والتي ستكون في مركز الجناح أو صانع الألعاب بناءً على طلب المدير الفني السويسري للفريق.