شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك : لابد من إجتماع الأجهزة الطبية فى الأندية مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد أسامة طبيب نادى الزمالك المسئولين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم باجتماع رئيس اللجنة الطبية مع الدكتور المتخصص بكل ناد لوضع خطة متفق عليها لبدء عودة النشاط الرياضى لمواجهة فيروس كيورونا المستجد .

وأوضح محمد أسامة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك لبرنامج زملكاوى مع الاعلامى طارق يحيى أنه يوجد بعض الشروط يجب توافرها فى حين عودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى و من الاولويات تواجد دكتور مكافحة عدوة برفقة كل فريق فى التدريبات و المباريات .

تعقد اليوم السبت اللجنة الطبية العليا، برئاسة دكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مهماً، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى فى ظل المستجدات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والتوصيات الطبية والإجراءات الاحترازية المنتظرة من أجل عودة النشاط الرياضى لجميع الألعاب الفردية والجماعية ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

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وتعتبر اللجنة الطبية العليا هى المسئولة عن وضع التصور الطبى لكافة الأنشطة الرياضية فى مصر بشكل عام، ومنها ممارسة الرياضة فى الشوارع وعودة جميع الألعاب بما فيها كرة القدم وفتح الصالات الرياضية "الجيم".

وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، استشارى جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والامين العام للاتحاد الأفريقى للطب الرياضى، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبى بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبد الفتاح استشارى جراحة العظام والاصابات والطب الرياضى والمستشار الطبى لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشارى الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن استشارى القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعى أخصائى الإصابات والتأهيل الرياضى، الدكتور سمير كرم مدير الإدارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام المكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدى مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضى مقرر اللجنة الفنية، طارق شكرى مساعد الأمانة الفنية، بالإضافة إلى عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.