شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يحدد شروط انضمام عمر مرموش لصفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، شروط ومعايير أختيار أى لاعب للانضمام لصفوف الفراعنة، والتى سيتم تطبيقها على عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألمانى، ليصبح أول لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني منذ آخر مشاركة لمحمد زيدان في 28 أبريل عام 2012 وذلك مع ماينز أمام هامبورج.

الدوري الألماني عاد مجددا السبت الماضي فى خطوة اعتبرها الكثيرون مغامرة كبيرة، نظرا لتفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا بشكل كبير، وتوقف غالبية الدوريات.

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وكشف مصدر بجهاز المنتخب، عن الشروط التى يجب أن تتوفر فى عمر مرموش حتى يحظى بشرف تمثيل منتخب بلاده، ومنها أن يصبح اللاعب أساسيًا مع فريقه ويشارك بصفة مستمرة، وليس لعدة دقائق فى كل مباراة فقط، كما يجب أن يثبت جدارته فى الحصول على تلك الفرصة ومنافسة باقى زملائه فى نفس مركزه سواء فى الدورى المصرى أو محترفيين فى الخارج، كما عليه أن يعمل على تطوير إمكانياته بشكل سريع حتى يتمكن يلفت نظر جهاز المنتخب، ولا يعتمد على إنه لاعب محترف فحسب.