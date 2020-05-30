شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: تنسيقي مع «آل الشيخ» لمهرجان اعتزالي بأوامر «الخطيب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه من الهجوم الذي يتعرض له من جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يخطو أي خطوة بشأن مهرجان اعتزاله إلا من خلال رئيس النادي ومدير الكرة والمركز الإعلامي بالنادي.

كان الأهلي قد أعلن عدم تجديد التعاقد مع عاشور والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بناءً على قرار المدرب السويسري رينيه فايلر، وعرضت إدارة الأهلي على عاشور اعتزال اللعب وإقامة مباراة اعتزال كبيرة له يحصل على ريعها بالكامل، بجانب تعيينه في قناة النادي أو بأحد المناصب الإدارية أو الفنية بالنادي.

ونشر عاشور مقطع فيديو، قال فيه: «الجميع يعلم تاريخ حسام عاشور مع الأهلي.. لعبت 16 سنة مع الاهلي ولم أبخل بأي مجهود ولم يسمع أحد صوتي.. هناك ضغوط علىَّ الفترة الأخيرة ولا أعرف سببها.. عمري ما طلبت من الأهلي الخروج للاحتراف وكنت بمضي على بياض بأي مبلغ».

وأشار عاشور إلى أنه اتخذ بالفعل قرار اعتزال اللعب بنهاية الموسم الجاري، وأن رئيس الأهلي أخبره بأن ينسق مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وتابع: «مجلس الإدارة كلمني قالي المستشار تركي آل الشيخ هيتكفل بالماتش بتاعك وكل حاجة والكلام كان رسمي وظبط معاه يا عاشور».

وأكمل: «تواصلت مع محمد العاصي والمستشار تركي آل الشيخ، عشان يتعملي حاجة تليق بيا وبتاريخي والراجل قالي هنعملك كل اللي انت عاوزه».

وظهر عاشور في مقطع فيديو قبل يومين أشاد خلاله بتركي آل الشيخ مما وجه إليه العديد من الانتقادات الجماهيرية، خاصة في ظل ظهور خلافات جديدة بين المستشار السعودي ومجلس إدارة الأهلي والذي وصل إلى ذروته اليوم بخلاف حاد وتراشق في الردود بينه وبين محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الشاب.

وكشف عاشور: «النادي الأهلي أول امبارح عمل ورقة وافق فيها إن الأهلي هيلعب ماتش الاعتزال واتفقنا على فيديو إعلان إعتزالي كرة القدم وخلاص اتفقنا على كل حاجة».

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وأكمل عاشور: «كان باقي موافقة النادي على الجواب الأخير وكل شوية كمال جبر يكلمني يقولي الكابتن الخطيب في الساحل الشمالي ومش فاضي، وبعدها حفيده تعبان وفي المستشفى».

واختتم: «انا وافقت على طلبات النادي كلها.. قالولي بطل كرة وافقت بالرغم من أني قادر.. أنا كل اللي طالبه أن النادي يصدق معايا ويعملي ماتش اعتزال أنا عاوز الدنيا تمشي بسلاسة زي كا كنت بلعب ده حقي على النادي، تركي آل الشيخ مقصرش معايا في حاجة خالص بالاتفاق مع النادي الأهلي أنا متواصلتش معاه من دماغي».