شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهداف مباراة بايرن ميونخ واكتساح دوسلدورف بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخماسية دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

سجل للبافاري ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه، وبنيامين بافارد وروبرت ليفاندوفسكي "ثنائية" وألفونسو ديفيز، في الدقائق 15 و29 و43 و50 و52. وبهذا الفوز العريض، عزز بايرن صدارته برصيد 67 نقطة، بينما تجمد ضيفه عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى في منطقة الخطر مهددا بالهبوط.

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