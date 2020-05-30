شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: تحديد فترة إعداد مناسبة وفقا للقياسات البدنية للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أسامة طبيب نادى الزمالك، عن الطريقة المناسبة التي يجب أن يتبعها اتحاد الكرة قبل إصدار قرار بعودة النشاط الرياضى مرة أخرى في مصر.

وأكد طبيب نادى الزمالك في مداخلة مع طارق يحيى فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "أن اللجنة الخماسية يجب أن يقتدوا بمسئولى ألمانيا وإنجلترا والاستماع للأطباء قبل العودة لاستئناف الدورى وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يضعها أطباء مكافحة العدوى لعدم انتشار فيروس كورونا أكثر من ذلك".

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وأضاف محمد أسامة طبيب نادى الزمالك، أن تحديد فترة إعداد مناسبة للاعبين قبل العودة للمباريات أمر مهم جدا خاصة بعد عمل قياسات بدنية لكل اللاعبين، لأن التدريبات المنزلية ستختلف من لاعب لآخر، مؤكدا أن القياسات ستحدد مدى إمكانية كل لاعب على العودة للمباريات.

من جانبه، أكد طارق يحيى أن اتحاد الكرة يجب الاستماع للأطباء قبل العودة نشاط الرياضى لأن الأطباء هم اللى بيشيلوا الليلة بعد كدة، وطبيب الزمالك وضع لنا روشتة مهم للعودة، فالجيش الأبيض دوره مهم ويجب الاستماع لهم.