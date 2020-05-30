شكرا لقرائتكم البدري يبدأ تطبيق معايير اختيار لاعبي المنتخب على عمر مرموش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، شروط ومعايير أختيار أى لاعب للإنضمام لصفوف الفراعنة، والتى سيتم تطبيقها على عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألمانى، ليصبح أول لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني منذ آخر مشاركة لمحمد زيدان في 28 أبريل عام 2012 وذلك مع ماينز أمام هامبورج.

الدوري الألماني عاد مجددا السبت الماضي فى خطوة اعتبرها الكثيرون مغامرة كبيرة، نظرا لتفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا بشكل كبير، وتوقف غالبية الدوريات.

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وكشف مصدر بجهاز المنتخب، عن الشروط التى يجب أن تتوفر فى عمر مرموش حتى يحظى بشرف تمثيل منتخب بلاده، ومنها أن يصبح اللاعب أساسيًا مع فريقه ويشارك بصفة مستمرة، وليس لعدة دقائق فى كل مباراة فقط، كما يجب أن يثبت جدارته فى الحصول على تلك الفرصة ومنافسة باقى زملائه فى نفس مركزه سواء فى الدورى المصرى أو محترفيين فى الخارج، كما عليه أن يعمل على تطوير إمكانياته بشكل سريع حتى يتمكن يلفت نظر جهاز المنتخب، ولا يعتمد على إنه لاعب محترف فحسب.

عمر مرموش لاعب مصرى شاب يبلغ من العمر "21 عاما" سبق له اللعب فى نادى وادى دجلة بمصر وتواجد مع منتخبى الشباب والأولمبى، قبل أن يرحل إلى الدورى الألمانى وبدأ رحلة احترافه الأوروبى منذ نحو 3 مواسم وتحديدًا فى صيف 2017، عندما انتقل من صفوف الفريق الأول لنادى وادى دجلة الذى كان يلعب له وهو فى سن الـ17 من عمره، وانتقل إلى "فولفسبورج الألمانى" بعدما فضله على بوروسيا دورتموند الألمانى أيضًا ومالاجا الإسبانى لأن مستواه الكروى سيتطور بصورة أفضل مع فولفسبورج.

دخل عمر مرموش فى وقت سابق دائرة المنافسة مع هدافى دورى الشمال المحلى الألمانى لكرة القدم (الدورى المحلى للرديف) فى الموسم الكروى الحالى 2019 /2020 حيث نجح صاحب الـ20 عامًا والذى يجيد أيضًا اللعب فى مركز الجناح الأيسر فى تسجيل 7 أهداف 3 منها فى مباراة واحدة "هاتريك" بشباك "هانوفر"، وذلك خلال 13 مباراة شارك فيها أساسيًا مع فريقه فولفسبورج "ب" القسم الثاني.