شكرا لقرائتكم محمد أبو الوفا يحسم موقفه بخوض انتخابات الجبلاية المقبلة على منصب العضوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية، بعدما لمس تأييدا كبيرا من قبل الجمعية العمومية للجبلاية خلال اتصالاته معهم خلال الفترة الماضية، وخصوصا أندية الصعيد التي تقف بجانبه وتدعمه في المعترك الانتخابي باعتباره ممثل الصعيد في الجبلاية، كما حدث في الانتخابات الماضية، حيث حصل أبو الوفا على تأييد وأصوات أندية الصعيد بالكامل، بجانب عدد كبير من باقي أعضاء الجمعية العمومية.

وتواجد أبو الوفا في المجلس السابق لاتحاد الكرة تحت إدارة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل أن يتقدم المجلس باستقالته بعد أحداث بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر.

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وبرز دور محمد أبو الوفا في الفترة الماضية بمجلس اتحاد الكرة لمشاركته في عديد من الملفات المهمة، منها الإشراف على المتتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، الذي توج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت ل2021 بسبب أحداث كورونا.

ولم يحسم محمد أبو الوفا حتى الآن موقفه من التواجد بقائمة هاني أبو ريدة أو قائمة أحمد شوبير أو الترشح مستقلا، خصوصا بعدما أعلن أبو ريدة وشوبير ترشحهما على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة.