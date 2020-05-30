شكرا لقرائتكم حسام عاشور: تركى آل الشيخ لم يقصر معى ولماذا يعاملنى الأهلى بهذه الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب وسط الأهلى إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يقصر في حقه بل كان ساندا وداعما له.

أضاف عاشور في فيديو بثه عبر إنستجرام :"تركي الشيخ تكفل بكل شئ بالاتفاق مع النادي الأهلي ولم يقصر في حقي اطلاقًا كان سيجلب طائرة خاصة لفريق الأهلي لو مباراة إعتزالي كانت ستقام في اسبانيا او السعودية او مصر لا أعلم من المستفيد انا منفعل من حرقتي الدنيا كلها بتضغط عليً وبتشتمني وانا المتضرر الوحيد في كل ما يحدث".

تابع عاشور:" أنا لا اعرف لماذا تم وقف الموضوع وهو كان في الرتوش الأخيرة، لا أعلم لماذا توقف الأمر، انا لم أخطأ في حق أحد لا أعرف لماذا يفعلون ذلك معي، انا وافقت على ما قاله النادي وأن أعتزل الكرة رغم أنني أستطيع، انا أريد أن يسير الموضوع بسلاسة دون تعقيد، لماذا يتم فعل هذا معي!، انا أريد الاستقرار انا لم أفعل شئ لأحد.