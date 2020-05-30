شكرا لقرائتكم شطة عن أزمة نادي القرن: طالبت الزمالك باللجوء للتحكيم لانتهاء هذا الصداع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، إنه ملَّ من التعليق على قضية نادي القرن موضحا أنه طالب نادي الزمالك منذ سنوات باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم هذا الملف.

وأضاف "شطة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت، أن تصنيف نادي الأهلي كبطل للقرن جاء وفق المعايير التى وضعها الكاف، متسائلا متى كان التصنيف قائم على البطولات فقط دون النظر لنتائج الفرق.

وقال عضو اللجنة الفنية السابق بالكاف، إن طريقة التصنيف كانت موجودة ومعمول بها في الفترة من 1963 إلى 1994، موضحا أن الفيفا والاتحاد الأوروبي منحا لقب نادي القرن بناء على التصويت لكن الكاف منحها بناء على النقاط التى تأخذ في اعتبارها مستوى الفرق وعدد مرات مشاركاتها ومرات الوصول إلى النهائيات.

وتساءل شطة عن كم هذا الصخب على قضية نادي القرن رغم أن اللقب شرفي لا يمنح للفائز أى عوائد مادية.

وبات الزمالك المصري في قلب أزمة قانونية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد لافتة عملاقة مثبتة فوق مقر النادي تشير إلى أنه "نادي القرن" في القارة.

وفوجئ المارة بجوار مقر نادي الزمالك في حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، الجمعة، باللافتة التي كتب عليها "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي.. بالبطولات والإنجازات لا بالمحسوبية والمجاملات"، وأرفقها بشعاري النادي الأبيض والكاف.

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وتأتي الخطوة تزامنا مع مرور 20 عاما على تتويج الاتحاد الإفريقي للأهلي المصري، منافس الزمالك اللدود، ناديا للقرن العشرين في القارة.

وأثارت طريقة احتساب "نادي القرن الإفريقي" التي أسفرت عن وضع الأهلي في المرتبة الأولى والزمالك ثانيا، جدلا كبيرا قبل 20 عاما، قبل أن يتجدد الجدل مؤخرا في ذكرى تتويج النادي الأحمر.

ويطالب جماهير الزمالك باحتساب عدد الألقاب القارية لتحديد نادي القرن، فيما يرى أنصار الأهلي أن الحساب بالنقاط، وهي الطريقة التي اعتمدت بالفعل، هي الأكثر عدلا.

إلا أن لافتة الزمالك الجديدة التي تشير إلى أنه "نادي القرن الحقيقي" في إفريقيا، أدخلته مشكلة مع الاتحاد القاري.