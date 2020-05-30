شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الكاف لم يرسل أي شيء للزمالك بشأن اللافتة والأهلى مالوش دعوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم يتلق أي خطابات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن لافتة بطل القرن الحقيقى التي علقها النادى على أسواره.

وكشف نجم الزمالك السابق خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "الاتحاد الأفريقي لم يرسل أي خطابات للزمالك بشأن لافتة بطل القرن، والجوابات اللى منتشرة على الفيس بوك موقعه من عضو استقال منذ فترة كبيرة".

وأضاف طارق يحيى: "إحنا بندافع عن حقنا في لقب نادى القرن حتى لو فات 40 سنة وملناش دعوة خالص بالأهلى وبنقدر جدا الأهلى وقضيتنا مع الاتحاد الأفريقي السابق مش الحالي برئاسة أحمد أحمد".

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وأوضح نجم الزمالك السابق: أن القضية لا تخص الأهلى إحنا قدمنا احتجاج للاتحاد الدولى بشأن حق الزمالك، فوالله لو قال الأهلى هو بطل القرن خير وبركة، ولو قال الزمالك خير وبركة، ومفيش علاقة للأهلى بالموضوع وإحنا عاوزين ننبذ العصبية".