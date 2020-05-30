شكرا لقرائتكم حسام عاشور: سخرت كل طاقتى لخدمة النادى الأهلى طول مسيرتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب وسط الأهلى إنه سخر كل طاقاته لخدمة النادى الأحمر طوال مسيرته الكروية موضحا أنه لم يقصر ولم يتشرط على ناديه طوال مسيرته الكروية.
أضاف عاشور في فيديو بثه على صفحة إنستجرام:" الناس كلها عارفة تاريخ وإنجازات حسام عاشور مع الأهلى ولم أقصر طول مسيرتى وكنت بسخر كل طاقتى للنادى الأحمر".
تابع :"تعرضت لضغوط كبيرة طوال الفترة الماضية ولم اطلب أو اتشرط على النادى الاهلى وعمري ما قلت اطلع برة واسستفاد ماديا زى الناس كان مدير الكرة بيكلمنى يقلى تعالى امضى على بياض وأقول حاضر".
وواصل :"الاهلى كلمونى وقالولى اعتزل وهنعملك معايشة وهتشتغل في قناة النادى قلتهم هفكر لأن الموضوع صعب أنى أبطل وانا عندى 34 سنة وما زلت قادرا على العطاء".
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