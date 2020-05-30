شكرا لقرائتكم رد ناري من إبراهيم حجازي على اشعال الفتنة بين جمهور القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم حجازي، الناقد الرياضي، أن التعصب الرياضي ليس فى صالح الدولة، مشددا على أن جماهير الزمالك والأهلي كانوا يتواجدون فى المدرجات بدون حواجز منذ حلمي زامورا وصالح سليم.
وقال حجازي فى تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث كلام فارغ ولابد أن يكون هناك تدخل من الدولة لوقف المهازل التى تقوم بها جمهور القطبين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "عدم وجود عقوبات رادعة وراء اشعال الفتنة بين جماهير القطبين، وهناك بعض البرامج هدفها اشعال الفتنة".
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