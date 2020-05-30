شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بالطاقة الكاملة فى اتحاد الكرة غدا بعد تعقيم المبنى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم غدا الأحد موظفو اتحاد الكرة، فى العمل بمقر الجبلاية بشكل طبيعى بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة وأن اللجنة الخماسية كانت قد خفضت أعداد الموظفين طوال الفترة الماضية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم التأكيد على الموظفين بإنتظام العمل بالطاقة الكاملة بعد عيد الفطر المبارك.

وأنهى اتحاد الكرة اليوم عملية التعقيم الكامل لجميع الغرف استعدادا لإستقبال الموظفين، لاسيما بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس الكورونا فى الجبلاية للدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الإستعانة بـ"البوابة المطهرة"، ووضعها على أبواب مقر الجبلاية بحيث يتم تعقيم أى فرد يدخل مقر اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلفت اللجنة الخماسية وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بمتابعة وإنهاء هذا الملف خاصة وأن وزارة الرياضة استعانت بالبوابة المطهرة أيضا للوقاية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

على صعيد متصل، استقر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على منح هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، الرئاسة الشرفية لاتحاد الكرة، نظراً لقيمته الدولية الكبيرة وعلاقاته الخارجية، وهو ما ساهم فى تطوير الكرة المصرية خلال السنوات الماضية. واتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يسمح لمجلس إدارة اتحاد الكرة إهداء الرئاسة الشرفية لأى شخصية يراها المجلس مناسبة وحققت إنجازات كبيرة للكرة المصرية، أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تتضمن هذا البند.

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واستعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإرسال اللائحة الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون، طوال الفترة الأخيرة من أجل اعداد اللائحة، حيث كان من المقرر إرسال اللائحة الأسبوع الجارى إلا أن اللجنة الخماسية لم تتسلم اللائحة حتى تبدأ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية.

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح سارة ساليمون، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.