شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسالة حسام عاشور.. تركى آل الشيخ: "كل دول غلط وأنتو الصح؟!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، رسالة مجهولة لم يحدد من المقصود بها، وذلك بعد لحظات من التصريحات التى أدلى بها حسام عاشور قائد الفريق، حول الاتفاق على إقامة مهرجان اعتزاله، واتهامه لمجلس القلعة الحمراء بتعطيل اتمام الاتفاق الثلاثى الذى تم بين "الأهلى وعاشور وتركى آل الشيخ".

ونشر تركى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك قائلاً: "يا سبحان الله.. حسام عاشور وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة.. عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه.. الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

وكان حسام عاشور قال: "أنا مش من هواه تسجيل الفيديوهات، بس لازم الفترة اللي فاتت كان فى كلام ولغط كبير جدًا وكان لازم أطلع وأتكلم.. أولاً الناس كلها عارفة تاريخى وقيمتى وإنجازاتى مع الأهلى، والحمد لله لم أقصر مع الأهلى، وبقالى 16 سنة فى النادى ولم يسمع أحد صوتى نهائيًا، وقمت بعملى شغلى على أكمل وجه، وبشتغل للنادى اللى أتربيت فيه وبعمل اللي عاليا".

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أضاف: "أنا متأثر بسبب الضغط الزائد على فى الفترة اللي فاتت ومش عارف ليه، وأنا هقول القصة بأختصار، عمرى ماطلبت حاجة من النادى وعمرى مطلبت أطلع برا زى الناس اللي بتطلع تستفاد ماديًا، وكنت دائمًا أوقع على بياض، والموضوع الأخير كان بالنسبالى صعب، وعرضوا عليا مباراة اعتزال وأن أعمل فى قناة النادى وأخوض معايشة مع أى فريق خارجى، طلبت منهم فرصة للتفكير خصوصًا أن موضوع اعتزالى وأنا صاحب 34 عامًا ومازلت قادر على العطاء".

تابع: "وبعد ما قمت بالتفكير أتصل بى أحد المسئولون بالأهلى وقال لى أن المستشار تركى آل الشيخ تدخل وسيقوم بعمل مباراة اعتزال، فما رأيك؟.. فوافقت، وتواصلت معه وفقًا لما بُلغت به، والمستشار ترك قال لى: "اللى أنت عايزه هعملهولك" وفقًا للاتفاق الثلاثى، ثم تم الإتفاق على تحرير ورقة تفيد بأن الأهلى سيشارك فى مباراة اعتزالى، وقمت بتوقيعها من سيد عبد الحفيظ ومحمد مرجان أول أمس، وكنا نضع الرتوش الأخيرة وقمت بتصوير فيديو لشكر كل العاملين فى النادى قبل إعلان إعتزالى".

أردف: "ثم طلب منى محمد العاصى أن أرسل له خطاب الشكر لمراجعته قبل نشره بصفة رسمية، وهذا الكلام كان من الساعة الثامنة مساءًا، وبدأت المماطلة حتى الساعة 12 ونصف صباحًا فى أن الكابتن محمود الخطيب مش بيرد وإن حفيده تعرض لوعكة ولا يستطيع الرد.. وهذا ما حدث بالتفصيل، وكل شيئ كان ماشى تمام لكن لا أعلم لماذا خطاب الشكر عطل كل شيئ".

وفى ختام حديثه قال: "فى النهاية أنا الوحيد الذى تضرر من هذا الأمر، ورغم إننى وافقت على طلب النادى، وكل ما أتمناه أن يسير موضوعى بيسر دون تعقيد، مثلما كان تاريخى فى الملاعب، وكتر خير المستشار تركى آل الشيخ إنه تكفل بكل شيئ بالاتفاق مع النادى الأهلى، وأنا مش فاهم فى مصلحة مين اللى بيحصل ده، بس أكيد مش فى مصلحتى، وأبسط حق من حقوقى إنى أعمل ماتش اعتزالى زى أى حد خدم النادى، ومعلش أنا منفعل لكن أنا عمال اتشتم مش عارف ليه، وأنا عملت ايه وحش للنادى الأهلى أو لأى حد علشان يحصل معايا كده، وأيًا كانت الخلافات أنا فين من كل ده".