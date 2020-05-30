شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد 4 مراكز من ملف الصفقات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو الزمالك 4 مراكز في الفريق الاول من ملف الصفقات الصيفية التي ينوي الزمالك ابرامها لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل، حيث قرر مسئولو النادى الأبيض عدم الدخول في مفاوضات مع لاعبين يشغلون المراكز الأربعة التي يمتاز الزمالك بوجود لاعبين مميزين فيها، وذلك بعد مشاورات بين ادارة النادي والفرنسي باتريس كارتيرون المديرالفني للفريق، حيث استبعد الزمالك ضم حارس مرمي ولاعب وسط مهاجم وظهير أيسر وقلب دفاع، لان الفريق الأبيض يضم في مركز الدفاع كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود حمدي الونش، وفي مركز الوسط المهاجم يمتلك الزمالك كل من محمد اوناجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وشيكابالا ومحمد عنتر وكريم بامبو ومصطفي فتحي ، اما مركز الظهير الايسر فيضم كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بالاضافة الي عودة احمد فتوح المعار الي سموحة، وفي مركز حراسة المرمي يضم الرباعي محمد ابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش ومحمد عواد.

في نفس السياق اغلق مسئولو الزمالك الباب تماما امام عودة احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الي القلعة البيضاء مرة اخري، وذلك بعد الانباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين الزمالك واحمد الشناوي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مصدرداخل الزمالك ان ادارة النادي لا تفكر في ضم حراس مرمي في الفترة المقبلة في ظل امتلاك الفريق 4 حراس مرمي علي اعلي مستوي ، واضاف المصدر ان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وادارة النادي لا تفكر في ضم اي حارس مرمي سواء الشناوي او غيره.