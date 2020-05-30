شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 30/ 5/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلي، اليوم السبت الموافق 30/ 5/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، أن قضية تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أحد أهم الملفات التى تشغل ملايين الأهلاوية وكذلك إدارة القلعة الحمراء التى فرضت نفسها بشكل واضح على الأحداث الأخيرة، لاسيما فى ظل الرغبة الواضحة من جانب جمهور الأهلى بتجديد عقد المدرب السويسرى الذى نجح مع الفريق بشكل واضح حتى الآن منذ توليه المسئولية فى سبتمبر الماضى.

تعرف على تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

طلب المدرب السويسرى من إدارة القلعة الحمراء تأجيل التجديد للنادى بشكل رسمى لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع زوجته فى هذا الأمر، لاسيما أن التجديد للنادى مُرتبط بعدة أمور عائلية، منها حضور زوجة فايلر للإقامة معه فى القاهرة، وهو ما سيناقشه المدرب السويسرى مع زوجته حينما يسافر إلى بلاده، كما سيعرض عليها تفاصيل اتفاقه مع الأهلى بشأن التجديد ومدة التعاقد وغيرها من الأمور التى بحثها فايلر مع القلعة الحمراء مؤخراً.

فايلر يتسلم تقرير عن مفاوضات الأهلي مع 4 أجانب خلال جلسة الخطيب

يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من محمود الخطيب رئيس النادي عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي جاكسون موليكا هداف مازيمبي أحد هذا الرباعي.

الخطيب يناقش ملف سعد سمير خلال اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي

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يستعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى إجتماعه المقبل مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى، تطورات قضية سعد سمير مدافع الفريق التى اشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب عقده الجديد بالنادى قبل أن تقوم لجنة التخطيط بتوقيع عقد جديد مع اللاعب.

اقتربت مستشفى الأهلى من إغلاق أبوابها، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن معظم المصابين أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز العائدين حمدى فتحى الذى سيكون قادراً على المشاركة مع أول تدريب للفريق الأحمر، ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات منتصف الشهر الجاري وفقاً لتأكيدات وزارة الرياضة بعد إيقاف النشاط الرياضي والكروي طوال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تلقى صالح جمعة، لاعب الأهلى، اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب فى العاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً مؤكداً، بناءً على رؤية السوسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. وشهدت الفترة الماضية مفاوضات شفيهة من بعض الوكلاء مع اللاعب من أجل إحضار عروض رسمية له للانتقال لأحدى الدوريات الخليجية القوية.

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