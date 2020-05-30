شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد حسن يتحدى أساطير أفريقيا فى تحدى ضد فيروس كيورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام فيديو خاص للاعب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق خلال حملة تحدى أساطير أفريقيا لمواجهة فيروس كيورونا المستجد.

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أصبحت عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة أكثر ما يشغل الشارع الكروى فى الفترة الأخيرة، فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا المستجد، والإجراءات المشددة التى تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضي، وبين مطالبة بعض الأندية باستئناف الدورى العام، ورفض البعض الآخر بحجة وقاية اللاعبين وحرصاً على سلامتهم، أعلن مجلس رئاسة الوزراء عودة النشاط الرياضى تدريجيا بدءا من منتصف يونيو المقبل، مع التمسك بالإجراءات الاحترازية للتعايش مع الوباء العالمي.

من جانبها طرحت الأندية تساؤلات عديدة حول عودة النشاط الرياضي، وهل سيعود بشكل كامل فى جميع الألعاب أم بشكل جزئى، وعن الإجراءات التى سيتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، وفترة الإعداد التى تحتاج إليها الأندية لتجنب الإصابات بعد استئناف النشاط، وغيرها من الأسئلة.

لم يتم تحديد موعد عودة مسابقة الدورى العام حتى الآن، ومن المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع رباعى بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى، واللجنة الطبية، بحضور أندية الدورى الممتاز لمناقشة الأمور الخاصة بعودة الأندية للتدريبات بصورة تدريجية منتصف شهر يونيو المقبل تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل، وسيتم حسم إقامة الاجتماع سواء عن طريق الفيديو كونفرانس أو التواجد فى مقر اتحاد الكرة أو الوزارة.