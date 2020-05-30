بالفيديو.. حسام عاشور يكشف موقفه مع إدارة الاهلي ودور تركي آل الشيخ في اعتزاله

السبت 30 مايو 2020

تحدث قائد النادي الأهلي المصري حسام عاشور عن الأزمة الأخيرة بينه وبين إدارة الفريق ويوضح دوري تركي آل الشيخ في اعتزاله .



قال حسام عاشور عبر فيديو له " كل الجماهير عارفة تاريخ وانجازات حسام عاشور مع الأهلي وبقالي 16 سنة بلعب فريق أول في الأهلي عمر ماحد سمعلي صوت ولا أي مشكلة"

وتابع: "عليا ضغط كبير الفترة الأخيرة ولا أعرف السبب ، أنا عمري ماطلبت من الأهلي حاجة خالص وعمري ماقلت عاوز أطلع برا واستفاد ماديا زي أغلب اللاعبين وكنت بمضي على بياض دون النظر للقيمة المادية".

وأكد:" عرض عليا الإدارة إقامة مباراة اعتزال وهتشتغل في قناة النادي وهنطلعك بره تعمل معايشة مع أي فرقة، وأنا أخدت وقتي في التفكير".

وأوضح: " الأهلي اتصلوا بي وقالوا لي أن المستشار تركي آل الشيخ هو من سيتكفل بمباراة اعتزالك، فتواصل معاه ونحن موافقون على ذلك، وقال لي المستشار تركي هعمل لك كل حاجة".

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وأضاف: " ان هناك سيكون اتفاق ثلاثي بيني والأهلي وتركي آل الشيخ ورفض الأهلي ذلك الأمر وتقبل الوضع تركي آل الشيخ".

وأكمل:" اتممت جميع الأوراق الخاصة بالمباراة واتصلت بالادارة لم يلبي أحد طلبي وتجاهلوني بدون أسباب".

وأردف: " انا عمري ماعملت أي مشكلة في الأهلي، أنا كل اللى طالبه الماتش يتعمل وانا وافقت على كل اللي الأهلي قال عليه بالحرف بطلت كورة رغم اني قادر اكمل".

وأستطرد: " انا بحب النادي الاهلي لانه بيتي أعتقد من حقي أبسط الأمور يكون لي مباراة اعتزال ليا ولتاريخي داخل النادي الأهلي".

أنهى" المستشار تركي آل الشيخ كتر خيره هيتكفل بكل حاجة وبالاتفاق مع الأهلي وهو يريد أن يساعد واتفق بأن ينقل الفريق بطائرة ذهابا وإيابا، أنا من حقي يتعملي مباراة اعتزال كلده ضدي أنا".