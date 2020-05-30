شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يقود بايرن لسحق فورتونا بخماسية نظيفة في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه بايرن ميونخ إلى فوز ساحق على ضيفه فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف مقابل لاشيء، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفك روبرت ليفاندوفسكي عقدته مع شباك فورتونا، بتسجيله هدفين في مرماه، في الدقيقتين (43 و50)، لينجح المهاجم البولندي في هز شباك كافة الأندية المشاركة في «البوندزليجا» هذا الموسم.

وعزز لينفاندوفسكي بذلك صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج.

وانفرد مهاجم العملاق البافاري بصدارة المنافسين على جائز «الحذاء الذهبي»، التي تمنح لهداف الدوريات الأوروبية كل موسم، بعد أن فض الشراكة بينه وبين الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

كما رفع الدولي البولندي رصيده إلى 43 هدفا بكافة البطولات هذا الموسم، ليعادل أفضل سجل تهديفي له على الإطلاق.

ويتفوق روبرت ليفاندوفسكي بذلك على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بفارق 8 أهداف، وكذلك ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بفارق 10 أهداف.

وبهذا الفوز عزز فريق بايرن ميونخ صدارته «للبوندزليجا» برصيد 67 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارده بوروسيا دورتموند، الذي يحل ضيفا على فريق بادربورن، غدا الأحد.

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بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 27 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.