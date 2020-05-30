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شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لأزمة تركي آل الشيخ مع عضو مجلس الأهلي على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد الأزمة التي نشبت بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، من جهة، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من جهة أخرى.
بدأت الأزمة عقب تصريحات «آل الشيخ» الأخيرة ضد مجلس إدارة الأهلي، والتي قال فيها: «إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي، وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي.. وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيرو في حاجة.. الحمدالله عندي نادي في أوروبا.. والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال».
كما نشر آل الشيخ، مقاطع فيديو تضمن معلومات عن أشخاص يهاجمونه على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن هذا الهجوم بتحريض من أحد افراد مجلس إدارة الأهلي «لجان الكترونية».
واكتفى مجلس إدارة الأهلي بالصمت عقب تدوينة رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، باستثناء محمد سراج الدين، عضو مجلس الأهلي «تحت السن»، الذي نشر تدوينة هاجم فيها «آل الشيخ»، كتب فيها:
ليرد عليه آل الشيخ بقوة عبر تدوينة على حسابه كتب فيها:
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الوضع في مصر
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اصابات
23,449
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تعافي
5,693
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وفيات
913
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