إينتراخت يفوز 2-1 في فولفسبورغ ليضع حداً لغيابه عن الانتصارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

هز دايتشي كامادا الشباك في الدقيقة 85، ليمنح إينتراخت فرانكفورت الفوز 2-1 على مستضيفه فولفسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ويبعده بخمس نقاط فوق منطقة الهبوط قبل خمس جولات من النهاية. وافتتح فرانكفورت، الذي فشل في الفوز في آخر ست مباريات من بينهم خمس هزائم، التسجيل عكس مجريات اللعب عندما سقط البرتغالي أندريه سيلفا داخل منطقة الجزاء لينفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 27. وكان فولفسبورغ قريبا من إدراك التعادل في مناسبتين في الشوط الأول قبل أن يهز الشباك عن استحقاق في الدقيقة 58 بضربة رأس عبر كيفن مبابو من التمريرة الحاسمة الثامنة لماكسي أرنولد هذا الموسم. وكاد فرانكفورت أن يستعيد التقدم في الدقيقة 74 لكن الحارس كون كاستيلس تصدى لتسديدة ميات جاتشينوفيتش من مدى قريب. وحول كامادا لاعب منتخب اليابان تمريرة زميله باس دوست داخل المرمى محرزا هدفه الثاني في مباراتين. وطُرد البديل لوكاس تورو لاعب أينتراخت لحصوله على إنذارين في ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع. وقفز أينتراخت إلى المركز 12 وله 32 نقطة متقدما بخمس نقاط على المركز 16 المؤهل لملحق الهبوط بينما بقي فولفسبورغ سادسا برصيد 42 نقطة. وفي وقت لاحق يستضيف بايرن ميونيخ المتصدر الذي يملك 64 نقطة منافسه فورتونا دوسلدورف، بينما يحل بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني وله 57 نقطة ضيفاً على بادربورن غداً الأحد.

