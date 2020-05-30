الدوري الألماني.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج وهرتا برلين يواصل التألق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

حقق نادي هرتا برلين الفوز تحت قيادة مدربه الجديد برونو لاباديا على ضيفه اوجسبورج 2 /صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.



وفي برلين ، فاز هرتا على ضيفه اوجسبورج بهدفين سجلهما جافايرو ديلروسون في الدقيقة 23 وكريستوف بيونتيك في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد هرتا إلى 38 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اوجسبورج عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

Advertisements

ولم يعرف هرتا طعم الخسارة منذ استئناف البوندسليجا حيث فاز على هوفنهايم بثلاثية بيضاء ويونيون برلين برباعية دون رد قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع مضيفه لايبزج بهدفين لكل فريق.

بينما حقق انتراخت فرانكفورت فوزا على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 2 /1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فوكسفاجن أرينا لحساب الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

وتقدم أندريه سيلفا بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ثم تعادل كيفين مبابو لفولفسبورج في الدقيقة 58 لكن دايتشي كامادا خطف هدف الفوز للفريق الضيف قبل خمس دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فولفسبورج عند 42 نقطة في المركز السادس.