شكرا لقرائتكم طارق السيد: تمنيت انضمام عبد الله السعيد للزمالك وجروس مدرب ناجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك الأسبق إنه كان يتمنى انضمام عبد الله السعيد لصفوف الفريق الأبيض قبل انتقاله إلى بيراميدز مؤكدا أنه إضافة قوي
وتحدث السيد، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عن أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق بالقلعة البيضاء، مؤكدا أن تجربته كانت ناجحة.
أضاف :"كنت ضد الهجوم على جروس، فهو مدرب مميز، ونجح في التتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية، وجعل للزمالك شخصية داخل الملعب".
تابع:"جروس، لا يعيبه تثبيت لتشكيل، فهناك العديد من المدربين العالميين، الذين يقومون بتثبيت التشكيل على رأسهم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الأنجليزي، الأهم دائمًا هو تحقيق المكسب".
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